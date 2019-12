W ten weekend mamy do czynienia z niecodziennym zjawiskiem. Ciśnienie nad Polską będzie wyjątkowo wysokie, pomiary mogą wskazywać wartości, jakich nie widzieliśmy nad Wisłą od lat. O sprawie informuje TVN Meteo.

Meteorolodzy z TVN Meteo alarmują, że w ten weekend nad Wisłą może wystąpić wyjątkowo wysokie ciśnienie. Barometry w naszym kraju mogą wskazywać nawet do 1045 hPa. To bardzo wysokie wartości, jakich w naszym kraju nie widziano od lat. Warto zaznaczyć, że najwyższe odnotowane ciśnienie w naszym kraju to 1054 hPa. Taką wartość w 1997 roku odnotowano w Suwałkach.

Eksperci alarmują, że przy tak gwałtownych zmianach ciśnienia mogą wystąpić takie dolegliwości, jak zmęczenie, ból głowy i stawów, brak nastroju i energii czy ospałość. Najbardziej narażone są oczywiście osoby odczuwające zmiany ciśnienia, jednak przy tak wysokich wartościach możemy odczuć to wszyscy.

W takie dni powinniśmy przygotować się odpowiednio na duże wahania ciśnienia i uważać szczególnie na osoby, które mają z nimi problemy. Oczywiście później należy również mieć na uwadze znaczny spadek ciśnienia, który również możemy odczuć.

Źr.: TVN Meteo