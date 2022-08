Niemiecka telewizja poinformowała, że tamtejsze laboratorium stwierdziło, że Odra została skażona rtęcią. Farmaceuta dr Łukasz Pietrzak przewiduje, że w aptekach nastąpi wzrost zapytań o środki pomagające w przypadku zatrucia.

Niemiecka telewizja podaje nowe informacje na ten temat. Jak podaje telewizja rbb, próbki wody z Odry zbadało państwowe niemieckie laboratorium. Stwierdzono w nich wysoki poziom rtęci. Wyniki wskazały na tak duże stężenie, że badanie trzeba było powtórzyć.

Telewizja zastrzega jednak, że nie wiadomo do końca, czy to na pewno rtęć doprowadziła do tak masowego wymierania ryb i innych zwierząt w rzece. Dotąd z rzeki wyłowiono około 10 ton martwych ryb.

Do sprawy odniósł się Farmaceuta dr Łukasz Pietrzak. „Przewiduje, że w najbliższym czasie, zwłaszcza w zachodniej Polsce, będzie wzrost zapytań w aptekach o penicylamine (Cuprenil) oraz sole kwasu sulfonowego, a węgiel aktywny stanie się deficytem” – napisał na Twitterze.

Przewiduje, że w najbliższym czasie, zwłaszcza w zachodniej Polsce, będzie wzrost zapytań w aptekach o

penicylamine (Cuprenil) oraz sole kwasu sulfonowego, a węgiel aktywny stanie się deficytem.#Rtęć — Łukasz Pietrzak (@lpietrzak20) August 11, 2022

Czytaj także: Niepokojące słowa eksperta o zatrutej Odrze. „To raczej celowe zanieczyszczenie”

Źr. radiozet.pl; twitter; wmeritum.pl