W ostatnich dniach możemy obserwować w całej Polsce zmianę warunków pogodowych. Wpływa to mocno na sytuacje na granicy. Zarówno polscy pogranicznicy, jak i znajdujący się po drugiej stronie migranci muszą mierzyć się z mrozami i pierwszymi opadami śniegu.

Coraz trudniejsza sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna wciąż informuje o kolejnych próbach nieleganego przedostania się na terytorium naszego kraju. Migrantów aktywnie wspierają w tym funkcjonariusze reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Teraz na granicy rozpoczął się problem, o którym mówiło się już od dłuższego czasu. Chodzi o zimową aurę, która tam jest szczególnie dotkliwa. Pojawiają się pierwsze mrozy, w nocy temperatury spadają już poniżej 0 stopni Celsjusza. Dodatkowo, pojawił się też pierwszy śnieg, co mocno zwiastuje zbliżającą się zimę.

Zdjęcie obrazujące sytuację, z którą muszą mierzyć się zarówno pogranicznicy, jak i migranci, pokazała w mediach społecznościowych 16 Dywizja Zmechanizowana. „Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej trwają na granicy! Patrolujemy odcinki graniczne wzdłuż zapory za dnia i w nocy” – czytamy.

Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych żołnierze #16DZ trwają na #granica 🇵🇱‼💪 Patrolujemy odcinki graniczne wzdłuż zapory za dnia i w nocy👌‼ pic.twitter.com/wtp7XQmYXO — 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) November 24, 2021

Z kolei na profilu 18 Dywizji Zmechanizowanej opublikowano słynny cytat Gilberta Chestertona. „Prawdziwy żołnierz walczy nie dlatego, że nienawidzi tego co przed nim, ale dlatego że kocha to, co za nim” – czytamy.

„Prawdziwy żołnierz walczy nie dlatego, że nienawidzi tego co przed nim, ale dlatego że kocha to, co za nim” – G.K. Chesterton#MuremZaPolskimMundurem 🇵🇱 pic.twitter.com/OYKGrakZAU — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) November 24, 2021

Żr.: Twitter