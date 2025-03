Koszmarne sceny rozegrały się na Prądniku Czerwonym w Krakowie. Ojciec i syn bestialsko zaatakowali maczetą 20-letniego mężczyznę. Choć do napaści doszło w czerwcu ubiegłego roku, to dopiero teraz do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko napastnikom.

Policja informowała w ubiegłym roku, że pomiędzy 20-latkiem a napastnikami doszło do słownej sprzeczki przy ul. Ugorek na Prądniku Czerwonym. Kilka godzin później ojciec i syn zauważyli 20-latka na osiedlu i ruszyli za nim w pościg. Gdy dopadli swoją ofiarę zadawali ciosy maczetą i celowali w głowę.

„Z ustaleń wynika, że 18 czerwca, w godzinach porannych pomiędzy sprawcami, a pokrzywdzonym doszło do sprzeczki słownej. Tego samego dnia, kilka godzin później sprawcy zauważyli go i zaczęli ścigać po osiedlu. Chwilę później zaatakowali go maczetą, zadając rany zagrażające jego życiu” – informowała wówczas policja. Poszkodowany 20-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala. Lekarze podjęli walkę o jego życie, którą udało się wygrać. Młody mężczyzna przeżył.

Niebawem obaj napastnicy znaleźli się w rękach policji. Mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa. Grozi im za to kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Teraz akt oskarżenia trafił do sądu. Prokuratura przekazała nowe informacje na temat sprawy.

„Zarzuty postawiono Patrykowi D., który posługiwał się tak zwanym karczownikiem, czyli maczetą zarzut usłyszał z w związku z uszkodzeniem ciała. Stanisławowi D. przedstawiono zarzut udziału w pobiciu. Ponadto dwóm kolejnym małoletnim osobom przedstawiono zarzut nieudzielenia pomocy i poplecznictwa poprzez między innymi umożliwienie ucieczki z miejsca zdarzenia. Za usiłowanie zabójstwa może grozić nawet dożywotnie pozbawienia wolności, jeżeli chodzi o udział w pobiciu to jest to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia” – przekazała Radiu ESKA prok. Oliwia Bożek-Michalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

