Gościem programu „Newsroom” w Wirtualnej Polsce był Paweł „Naval” Mateńczuk. Weteran GROM mówił o zagrożeniach dla Polski.

W ostatnich miesiącach coraz częściej mówi się o realności konfliktu zbrojnego w granicach Polski. Takie spekulacje nie są oczywiście bezzasadne. Na Ukrainie trwa regularna wojna, a niektórzy eksperci uważają, że ewentualny pokój da Rosji czas na przygotowanie się do kolejnego konfliktu.

W obliczu tych doniesień rośnie niepokój w Polsce. Głos ws. tych spekulacji zabrał Paweł „Naval” Mateńczuk, były żołnierz GROM, który dziś pełni funkcję doradcy ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza.

– Czy da się uciec przed swoimi sąsiadami? To nie zależy tylko od nas, od naszej polityki, państwowej. Mamy sąsiada, przed którym nie uciekniemy. Sąsiada, który zerojedynkowo pokazał innemu naszemu sąsiadowi, że ma do niego pretensje terytorialne, a więc nie uciekniemy z tego kawałka ziemi – powiedział Mateńczuk dając do zrozumienia, że na pewne sprawy wpływu nie mamy.

„Naval” uważa, że gdyby czarny scenariusz się sprawdził, mamy wielu chętnych, którzy chcą bronić ojczyzny. – Pozostali niech zrobią cokolwiek, niech nie przeszkadzają, albo niech będą grupami pomocniczymi. Poradzimy sobie – stwierdził.

