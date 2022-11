Ten program Moniki Olejnik przejdzie do historii. We wczorajszym wydaniu „Kropki nad i”, prowadząca oraz jej goście wykonali symboliczny gest. Dlaczego Olejnik zatkała sobie usta? – Danke, Deutschland – powiedziała.

Sytuacja ma związek z meczem Niemcy – Japonia podczas mundialu w Katarze. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem meczu, niemieccy piłkarze zapozowali do wyjątkowego zdjęcia.

Nasi sąsiedzi zasłonili sobie usta dłońmi. To reakcja na decyzję FIFA, która zagroziła, że za noszenie opasek w barwach tęczy reprezentacje zostaną ukarane żółtymi kartkami. Niemcy zaprotestowali.

Niemcy z RIGCZ-em. Szanuję https://t.co/5erkVTJlDo — Rafał Madajczak (@OjciecRedaktor) November 23, 2022

Na profilach społecznościowych niemieckiej reprezentacji wyjaśniono, że tęczowa opaska nie jest symbolem politycznym. Jest to symbol różnorodności i szacunku. – Zabronienie nam opaski to to samo co odebranie nam głosu. Stoimy na swoim stanowisku – podkreślono.

Choć nasi sąsiedzi przegrali swój inauguracyjny mecz, to jednak ich protest odbił się szerokim echem w mediach. Do dyskusji niespodziewanie nawiązała Monika Olejnik w programie „Kropka nad i”, w którym gościli: Barbara Nowacka i Krzysztof Śmiszek.

– Dziś niemieccy piłkarze przegrali z Japończykami, ale wygrali poza boiskiem. Zaprotestowali przeciwko temu, co wyprawia FIFA w Katarze. Danke, Deutschland – podkreśliła. Następnie Olejnik zatkała sobie usta ręką. To samo zrobili goście.

Tej siły już nie powstrzymacie! pic.twitter.com/S3xaIDj5Kk — Tygodnik NIE (@TygodnikNIE) November 23, 2022

Nowacka, Olejnik, Śmiszek 🥲

Z taką opozycją to Jarosław Kaczyński będzie rządził jeszcze kilka kadencji. pic.twitter.com/OikFP0YNyk — Samuel Pereira (@SamPereira_) November 24, 2022