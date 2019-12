„Ona by tak chciała” to piosenka, która była jednym z hitów 2019 roku. Doczekała się też licznych przeróbek. Jedna z nich powstała niedawno a jej tematyką są oczywiście obchody Świąt Bożego Narodzenia.

Ronnie Ferrari rozbił bank piosenką „Ona by tak chciała”. W niecałe pół roku w serwisie YouTube zobaczyło ją ponad 100 milionów osób. Nic więc dziwnego, że hit doczekał się licznych przeróbek.

Ostatnio swoją przeróbkę zaprezentowali członkowie zespołu Rompey. Stworzyli oni piosenkę „Ona by tak chciała” w wersji świątecznej. Możemy w niej usłyszeć między innymi o kolędowaniu czy kolacji wigilijnej. „Ona by tak chciała jeść tu ze mną trochę karpia pomiędzy kolędą. Ona by tak chciała zjeść pierogi, na pasterce nas rozbolą nogi” – brzmi piosenka.

Jak myślicie, świąteczna wersja też będzie hitem? Można jej posłuchać poniżej.

Źr.: YouTube/Rompey Oficjalny