Krzysztof Stanowski w mocnych słowach zwrócił się do serwisu Onet.pl oraz redaktora naczelnego portalu, Bartosza Węglarczyka. Chodzi o tekst, który pojawił się na stronie i dotyczył federacji MMA-VIP.

Od kiedy media obiegła informacja, że Andrzej Zieliński ps. „Słowik” został prezesem organizacji MMA-VIP firmowanej przez Marcina Najmana, w sieci zawrzało. Sprawę komentuje m.in. Krzysztof Stanowski, który jest oburzony faktem, iż były pruszkowski gangster wrócił do przestrzeni publicznej. Dziennikarz i publicysta uważa również za karygodne to, iż niektórzy nie widzą w tym najmniejszego problemu.

Artykuł na temat gali MMA-VIP, w kontekście kart walk, zamieścił serwis Onet.pl, co nie umknęło uwadze Stanowskiego. Dziennikarz w mocnych słowach zwrócił się m.in. do redaktora naczelnego Bartosza Węglarczyka.

„Hej @onetpl i @bweglarczyk, współpracujecie z gangusami? Czy im za free robicie reklamę?” – zapytał założyciel serwisu Weszło.com oraz współtwórca Kanału Sportowego. „No to każdy portal który napisze o całej sprawie to współpracuje z gangusami?” – zapytał jeden z internautów. „Każdy, który wrzuca „kartę walk” i inne tego typu informacje, zamiast pisać, że to gówno i żeby unikać” – odpowiedział mu popularny „Stano”.

Hej @onetpl i @bweglarczyk, współpracujecie z gangusami? Czy im za free robicie reklamę?https://t.co/B2hdIVFeF2 — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 12, 2022

Onet usuwa artykuł, Stanowski dziękuje

Po wpisie Stanowskiego artykuł opublikowany w serwisie Onet.pl został usunięty. Dziennikarz odnotował ten fakt i podziękował za jego usunięcie. „Bardzo dziękuję @onetpl za szybką reakcję. Myślę, że wszystkie media powinny do tego tematu tak odpowiedzialnie podchodzić. Cisza medialna co do jakichś kart walk, dat itd.” – napisał.

W dalszej części wpisu dziennikarz dodał, że osoby odpowiedzialne za serwis zachowały się bardzo dobrze. „Onet zachował się świetnie, artykuł usunięty. Brawo!” – dodał popularny „Stano”, który na każdym kroku sugeruje, by nie promować gali federacji firmowanej przez Marcina Najmana oraz „Słowika”.