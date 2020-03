W związku z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania – przekazało w czwartek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W środę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zdecydował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach od 12 marca do 25 marca. W międzyczasie wiele uczelni w Polsce wstrzymało kwaterowanie nowych osób do domów studenckich i zamknęło dostęp do nich dla gości z zewnątrz.

Jak dodał resort, pobyt pozostałych studentów i doktorantów w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym.

W swojej rekomendacji MNiSW zwraca uwagę, że uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym studentom, w tym obcokrajowcom, którzy nie mogą z różnych względów opuścić akademika.

Resort nauki i szkolnictwa wyższego podał, że GIS wydał też zalecenie dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy. „Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego” – czytamy na stronie MNiSW.

Łącznie w Polsce od 4 marca, czyli od dnia, gdy poinformowano o pierwszym przypadku w kraju, zdiagnozowano 51 osób zarażonych SARS-CoV-2 (obecnie – czwartek 19:00 – to już 68 – przyp. red.). W czwartek odnotowano jeden przypadek śmiertelny. To pacjentka, która hospitalizowana była w Poznaniu. Jej stan był ciężki, cierpiała też na inne choroby. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Warszawie.

⚠️ Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie. pic.twitter.com/trBOo9DJ0I — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) March 11, 2020

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Karol Kostrzewa