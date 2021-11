Policjanci z Poznania zatrzymali lekarza psychiatrę ze szpitala w Gnieźnie. Ordynator jest podejrzany o przyjmowanie łapówek w zamian za umieszczanie osób skazanych wyrokami sądowymi na oddziale psychiatrycznym. Na wniosek Prokuratury Krajowej mężczyznę tymczasowo aresztowano.

Policjanci z wydziału zajmującego się zwalczaniem korupcji, uzyskali jakiś czas temu informacje, że jeden z lekarzy szpitala w Gnieźnie, za odpowiednią opłatą umieszczał na oddziale psychiatrycznym. Były podejrzenia, że może chodzić o osoby skazane przez sąd, które próbowały uniknąć odsiadki wyroku. Okazało się, że to ordynator.

Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu tych podejrzeń funkcjonariusze skontaktowali się z prokuratorami Prokuratury Krajowej, która wszczęła śledztwo. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych zaplanowano realizację sprawy.

Kilka dni temu zatrzymano podejrzanego ordynatora. Podczas przeszukania jego domu policjanci znaleźli 1,2 mln. zł. w gotówce. Zatrzymane zostały także dwie inne osoby zamieszane w proceder.

Na podstawie materiałów dowodowych prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty. Prokuratura Krajowa złożyła także do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. Sąd przychylił się do wniosku i cała trójka trafiła do aresztu. Za przestępstwo korupcyjne grozi kara do 8 lat więzienia.

Źr. Policja Wielkopolska