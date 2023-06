Nadzwyczajne wystąpienie Władimira Putina. Prezydent Rosji zareagował na bunt Grupy Wagnera w zdecydowany sposób. Jedna z ekspertek zwróciła uwagę na jeden szczegół w oświadczeniu, który daje do myślenia.

Jewgienij Prigożyn zapowiedział, że jego oddziały najemników zamierzają zrealizować swoje cele w Rosji. Przedstawił żądania Grupy Wagnera. – Chcemy szefa Sztabu Generalnego i Szojgu. Dopóki nie odejdą, będziemy tutaj, blokując Rostów, a potem pojedziemy do Moskwy – ogłosił.

Następnie lider najemników ogłosił, że jego żołnierze wkraczają do Rostowa nad Donem. Kolejnym punktem ma być… Moskwa.

W reakcji na szokujący ruch najemników oświadczenie wygłosił Władimir Putin. Prezydent Federacji Rosyjskiej oświadczył, że działania lidera Grupy Wagnera są zdradą. – Wszelkie wewnętrzne zamieszki są śmiertelnym zagrożeniem dla naszej państwowości jako narodu. Są ciosem dla Rosji, dla naszych ludzi i naszych działań na rzecz ochrony naszej ojczyzny. Takie zagrożenie spotka się z surową reakcją – podkreślił.

Całe przemówienie cara 🇷🇺 Grozi nam wewnętrzna zdrada. Zostaną podjęte zdecydowane działania w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem. Sytuacja pozostaje trudna. W swoim przemówieniu Putin porównał obecne wydarzenia do 1917 r., kiedy to działania wewnątrz kraju na… pic.twitter.com/2yed0jo2Uf

Wiadomo, że na wagnerowcach deklaracja Putina nie zrobiła większego wrażenia. „Putin dokonał złego wyboru. Wkrótce będziemy mieć nowego prezydenta” – napisali na profilu najemników.

Pomimo kolejnych materiałów wideo z Rosji nadal trwają dywagacje, czy sytuacja w tym kraju nie jest jedynie mistyfikacją. Prof. Agnieszka Legucka z PISM zwróciła jednak uwagę jeden szczegół z wystąpienia Putina. W opinii ekspertki, rosyjski prezydent był zestresowany. Co może oznaczać, że ryzyko otwartego przewrotu, a nawet wojny domowej jest prawdziwe.

5 minutowe wystąpienie Putina w związku z buntem Prigożyna. Putin wezwał do przerwania działań, postraszył czasem wewnętrznej smuty i armią, która otrzymała specjalne rozkazy. Zwrócił się do wagnerowców a nie do Prigożyna, że zostali oszukani. Ale był zdenerwowany. pic.twitter.com/2lCu4J1DE7