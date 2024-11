Czy jedzenie sera żółtego wprawia w poczucie winy? Maja Ostaszewska wyjaśnia, że popularny produkt jest ściśle związany z cierpieniem zwierząt. Opowiada o „cielaczkach, które płaczą, bo to są niezwykłe rodzinne zwierzęta”.

Maja Ostaszewska pojawiła się ostatnio w programie Mariusza Szczygła „Rozmowy (nie)wygodne” na antenie TVP Info. Popularna aktorka poruszyła wiele wątków, także tych, które nie są związane z jej życiem artystycznym, zawodowym.

Wśród nich była kwestia jej poglądów dot. diety. Aktorka od lat podkreśla, że jest weganką i tłumaczy, dlaczego uważa, że jedzenie zwierząt i produktów odzwierzęcych nie jest etyczne.

Ostaszewska uważa, że dieta pozbawiona mięsa i produktów odzwierzęcych jest zdrowa, natomiast weganie muszą suplementować tylko witaminę B12. – Ona jest w grzybach, ale tych grzybów trzeba by dość dużo jeść. Człowiek jest wszystkożercą, więc może jeść wszystko. Nie musi – podkreśliła.

Ostaszewska o uczuciach przy jedzeniu sera. „Empatyzowanie z cielaczkami”

W pewnym momencie, prowadzący zadał artystce zaskakujące pytanie. „Czy jedzenie sera żółtego wprawia w poczucie winy?” – zapytał. – To zależy od tego, jaką masz wrażliwość, świadomość na ile jesteś zdolny do empatyzowania z cielaczkami, wyrywanymi krowom zaraz po urodzeniu i z krowami, które płaczą, bo to są niezwykle rodzinne zwierzęta – odparła Ostaszewska.

– Już nie wspomnę o tym, jak ludzie traktują świnie, tuczone na siłę kurczaki czy gęsi, które są niesamowicie mądre. Gęsi potrafią się zaprzyjaźnić z człowiekiem tak jak pies, są bardzo inteligentne, a tuczenie ich na makabryczny pasztet foie gras to czyste okrucieństwo – podkreśliła.

Czy nie da się zjeść sera żółtego bez poczucia winy?



💬 "To zależy, na ile jesteś zdolny do empatyzowania z cielaczkami wyrywanymi krowom zaraz po urodzeniu i z krowami, które płaczą" – twierdzi Maja Ostaszewska, która była gościem programu "Rozmowy (nie)wygodne". ⤵️ pic.twitter.com/8prsrIAayx — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) November 4, 2024

W opinii artystki, zwierzęta są świadome stresujących sytuacji. – Zwierzęta mają dużo silniejszy węch niż my, czasem słuch, więc stojąc w kolejce do rzeźni, czują zapach krwi, wiedzą, gdzie idą. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać – zaznaczyła.

