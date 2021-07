Polscy siatkarze są już pewni awansu do do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-Czerwoni wciąż walczą jednak o pierwsze miejsce w grupie. Niestety, ostatni mecz rozegrany zostanie niemal w środku nocy polskiego czasu, co z pewnością nie jest dla kibiców dobrą wiadomością.

Polscy siatkarze pokazują się z bardzo dobrej strony podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Wprawdzie na początku turnieju zaliczyli małą wpadkę, przegrywając 2:3 z Iranem, ale później pokonali 3:0 Włochów, 3:1 Wenezuelę oraz 3:0 Japonię. Dzięki temu, Polacy są już pewni awansu do ćwierćfinału turnieju.

Przed Biało-Czerwonymi jeszcze jeden mecz w grupie – z Kanadą. Polacy będą w nim walczyć o pierwsze miejsce, Kanadyjczycy, którzy obecnie zajmują drugie miejsce – o awans. Niestety, dla kibiców nie mamy dobrych wieści.

Spotkanie Polska – Kanada odbędzie się niemal w środku nocy z soboty na niedzielę. Początek zaplanowany został na godzinę 2:00 polskiego czasu, więc jeśli ktoś chce oglądać zmagania siatkarzy na żywo, będzie musiał zarwać noc.

Czytaj także: Polska sztafeta z rekordem Europy. „Będzie jutro grubo, będzie gruby medal!” [WIDEO]

Żr.: TVP Sport