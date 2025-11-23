W niedzielnym wydaniu programu „7. Dzień Tygodnia” w Radio ZET doszło do zaciętej dyskusji na temat aktów dywersji na polskiej infrastrukturze kolejowej. Prowadzący Andrzej Stankiewicz moderował wymianę zdąń między Tomaszem Trelą z Nowej Lewicy a Marcinem Możdżonkiem z Konfederacji. Debatę zdominowały oskarżenie o sprzyjanie interesom Rosji, co szybko przerodziło się w osobiste przytyki i polityczne zarzuty.

Dyskusja koncentrowała się wokół serii sabotaży na polskich kolejach, które zdaniem ekspertów mogły być elementem szerszej operacji destabilizacyjnej. Stankiewicz podkreślił, że często przedstawicieli Konfederacji unikają jednoznacznego wskazania Rosji jako sprawcy, zamiast tego kierują podejrzenia w stronę Ukrainy. To stanowiska wzbudziło oburzenie wśród zwolenników solidarności z Kijowem w obliczu trwającej rosyjskiej agresji.

Możdżonek z Konfederacją próbował zachować ostrożność, argumentując, że – Moje zdanie jest takie, że komu zależy na chaosie, kto popełnił [akt dywersji], ten ma korzyść. Putin ma dużą korzyść, inne kraje też mogą mieć korzyść. Im większy chaos u nas, tym żyje im się lepiej. Sytuacja Ukrainy i Rosji jest dużo bardziej skomplikowana

Natychmiast zareagował Tomasz Trela. — Rozumiem, że panu jest bardzo niezręcznie, bo to pana koledzy, m.in. pan Berkowicz — ten od patelni — zamieszczał grafikę, gdzie te tory, które były rozdarte, to tam była flaga ukraińska. Później powielał to w swoim podcaście pan Mentzen. Byłoby warto nie być pożytecznym idiotą Putina i powiedzieć, że Ukraina nie ma z tym nic wspólnego, a Putin, bo to on jest sprawcą tego całego wydarzenia — dodał.

Trela poszedł dalej, krytykując również prezydenta USA Donalda Trumpa za propozycją reintegracji Rosji z międzynarodowymi strukturami gospodarczymi, takimi jak G8. Według niego, takie pomysły ignoruj rosyjską inwazję na Ukrainę i de facto wspierają narrację Kremla, czyniąc Trumpa częścią „orkiestry Putina”.

