Jerzy Owsiak ma powody do zadowolenia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła kluczową decyzję ws. programów telewizyjnych KręciołaTV. Wpisano je do specjalnego rejestru, co oznacza de facto, że szef WOŚP będzie miał swoją telewizję.

Przypomnijmy, że spółka Złoty Melon, która należy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, złożyła wniosek w tej sprawie. Rolą spółki ma być wspieranie działalności WOŚP.

Owsiak będzie miał telewizję. KręciołaTV ze zgodą KRRiT

KręciołaTV działa dotychczas jako kanał na YouTube. Na swoich łamach zamieszcza treści dotyczące Pol’and’Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock) i edukacyjne dot. pierwszej pomocy, a także transmisje na żywo np. z kulisów przygotowań do finału WOŚP.

Jak informuje serwis branżowy wirtualnemedia.pl, decyzja KRRiT znacząco rozszerza możliwości działania stacji. „Rejestracja w KRRiT to możliwość poszerzenia zasięgu o serwisy streamingowe z kanałami FAST. Do prowadzenia kanału VOD wystarczy wpis na listę dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD) KRRiT” – wyjaśniono.

