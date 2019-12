Jerzy Owsiak ma problemy po ostatnim Pol’and’Rock Festival. Policja z Gorzowa Wielkopolskiego złożyła do sądu wniosek o ukaranie szefa WOŚP. Chodzi o wulgarne słowa, jakie padły ze sceny podczas festiwalu. Oberwało się głównie politykom.

Na razie nie wiadomo jeszcze w jakim trybie Owsiak będzie sądzony. „Został już wylosowany sędzia, który będzie się zajmował tą sprawą. To on podejmie decyzję, czy wyrok zapadnie w trybie nakazowym na posiedzeniu niejawnym, czy podczas rozprawy.” – przekazała sędzia Lidia Wieliczuk, rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, w rozmowie z portalem gazetalubuska.pl.

Chodzi o wulgarne słowa, jakie szef WOŚP wypowiadał ze sceny pod adresem polityków. „Wracamy do rzeczywistości. A ta rzeczywistość rozszarpuje, nie dba, nie ma śmiałości, jest bolesna. To może coś k***a zmienimy?” – mówił Owsiak. „Po raz drugi to powiem. I od***rdolcie się w sądach, bo to jest utwór muzyczny. Żeby nie rządziło, kłamstwo, pogarda i szczucie Polaków jednych na drugich, to może ku***a coś zmienimy? Bądźcie moimi obrońcami w sądzie w Słubicach.” – mówił.

„Czemu nie karzecie polityków, którzy zap***ają samolotami za moje, k***a, pieniądze?” – mówił Owsiak. „Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 mln. A wy, k***a, ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy, k***a, do nas macie?” – pytał.

„Przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem, ale się, k****, to wszystko wylewa z człowieka. Nie dajcie sobie, po***ać, w sercu, to jest wasz kraj, nie dajcie się omamić. Przeżyłem PRL, jak można teraz tak szczuć. Pierwszy mandat dostanę za bluzgi. Trzeba się je***ć w łeb, aby w te wszystkie kłamstwa uwierzyć. Zmieńcie coś, trzeba w końcu coś zmienić.” – kontynuował Owsiak.

Źr. dorzeczy.pl