Ogólnopolski operator Panek CarSharing udostępnił samochody za darmo – poinformowała firma na stronie internetowej. Spółka uruchomiła akcję społeczną HELPsharing.

„W związku z sytuacją spowodowaną przez koronawirusa, każda osoba, która może i chce pomóc innym dostanie do 70 zł na dobę do wykorzystania na przejazdy. Wystarczy, że nakręci film dokumentujący swoje działania i umieści go w sieci” – czytamy na stronie spółki.

Jak zaznaczyła rzecznik prasowa spółki Katarzyna Panek, wiemy jak wiele osób nie może teraz wyjść z domu, mogą to być osoby starsze, chore lub objęte kwarantanną. „Mamy pełną świadomość, że są one uzależnione od innych. To, co możemy zrobić to pomóc tym, którzy już zdecydowali się wyjść z domu po to, by pomagać. Udostępniamy więc samochody i dołączamy do już istniejących akcji” – dodała.

Spółka podała, że do zapoczątkowanej przez nią akcji społecznej #HELPsharing, dołączyła już firma itFocus, której aplikacja IHELPYOU komunikuje osoby pomagające z tymi, które pomocy potrzebują „W ciągu trzech pierwszych dni działania systemu dołączyło do niego kilka tysięcy osób” – wskazano.

Firma podała też, „że ich samochody od poprzedniego tygodnia wykorzystywane były bezpłatnie w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy #Pomagamy. Jeżdżą nimi wolontariusze Pokojowego Patrolu”.

„Bardzo chętnie przyłączamy się do różnych akcji pomocowych, chcemy, aby ufundowane przez nas przejazdy trafiły do odpowiednich osób” – wyjaśniła Katarzyna Panek.

Samochody operatora od kilku dni dostępne są już w 21 miastach i kilkudziesięciu strefach podmiejskich. Są stale dezynfekowane i monitorowane w celu zminimalizowania szansy zakażenia. Autami PANEK można przemieszczać się po całym kraju, często wynajmowane są przez osoby korzystające z opcji powrotu do Polski czyli popularnego „Lot do domu” – poinformowała spółka. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt / PAP