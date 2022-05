Na razie nie jadę do Kijowa – oświadczył papież Franciszek w rozmowie z „Corriere della Sera”. Tezy, które padły podczas wywiadu wywołały wzburzenie wśród polskich komentatorów. – Wywiad papieża dla „Corriere della Sera” jest dramatyczny – oświadczył Tomasz Terlikowski.

W rozmowie z „Corriere della Sera” papież Franciszek odniósł się do swojego niedawnego spotkania z Viktorem Orbanem. „Kiedy go spotkałem, powiedział mi, że Rosjanie mają plan, że 9 maja wszystko się skończy. Mam nadzieję, że tak będzie; zrozumiałoby się w ten sposób eskalację w tych dniach” – zauważył.

„Teraz to już nie tylko jest Donbas, jest Krym, Odessa, ale i odcięcie Ukrainy od portu nad Morzem Czarnym; wszystko. Ja jestem pesymistą, ale musimy zrobić, co możliwe, by wojna zatrzymała się” – dodał.

W pewnym momencie papież Franciszek podzielił się opinią na temat potencjalnych powodów rozpoczęcia inwazji na terytorium Ukrainy. Wśród nich wymienił m.in. „szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO.

Słowa papieża wywołały falę oburzenia w sieci.

Wywiad papieża dla „Corriere della Sera” jest dramatyczny. Franciszek mówi, że chce jechać do Moskwy, by spotkać się z Putinem, ale nie pojedzie do Kijowa, by spotkać się z jego ofiarami. Papież za powód agresji uznaje "być może szczekanie NATO pod drzwiami Rosji”. Więcej niżej! pic.twitter.com/dYEw7n6zh6 — Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) May 3, 2022

Papież Franciszek rozgrzesza Putina i jego agresje na Ukrainę: „Być może powodem było szczekanie NATO pod drzwiami Rosji”. Za chwilę pobłogosławi gwałty na dzieciach. Za za dno. — sławek jastrzębowski Salon24 🇵🇱 (@sjastrzebowski) May 3, 2022

W rosyjską propagandę wierzy jakieś 100 mln Rosjan, obywatele Korei Północnej, Janusz Korwin-Mikke i jak się okazuje… papież Franciszek.



Oskarżając NATO o sprowokowanie Rosji do wojny, Ojciec Święty oskarża przecież nie tylko USA czy Wielką Brytanię, ale również Polskę. — Patryk Osowski🇵🇱 🇺🇦 (@Patryk_Osowski) May 3, 2022

Papież Franciszek – co za wstyd. — Janusz Schwertner (@SchwertnerPL) May 3, 2022