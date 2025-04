W poniedziałek 21 kwietnia zmarł papież Franciszek. Nie ma jeszcze oficjalnej informacji, co do uroczystości pogrzebowych. Wiadomo jednak, że ciało Ojca Świętego nie spocznie w Watykanie.

Papież Franciszek swoje uroczystości pogrzebowe zaczął planować jeszcze w 2023 roku, czyli na dwa lata przed śmiercią. Podkreślał wówczas, że w wieku, w którym aktualnie się znajduje jest to całkowicie normalne. – Trzeba się przygotować – mówił w rozmowie z meksykańską dziennikarką Valentiną Alazraki.

Ojciec Święty zdradził jednocześnie, że nie spocznie w Watykanie, lecz w innym miejscu. Na swój wieczny spoczynek wybrał świątynię znajdującą się w Rzymie, czyli stolicy Włoch.

– Przygotowałem swój grób w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie ze względu na wielką cześć, jaką oddaję znajdującej się tam ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani – powiedział papież Franciszek.

Zmarły Ojciec Święty zdecydował także o uproszczeniu ceremonii pogrzebowej i wprowadził nowy rytuał. Zgodnie z nim ciało papieża ma zostać od razu umieszczone w trumnie i wystawione na widok publiczny. To zmiana w porównaniu do wcześniejszych działań, gdyż do tej pory ciało wystawiane były na katafalku. Zrezygnowano również z chowania ciała w trzech trumnach. Ciało papieża Franciszka spocznie w dwóch: cynkowej i drewnianej.

