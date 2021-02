Papież Franciszek zwrócił się do korpusu dyplomatycznego przypominając o wartości ludzkiego życia na każdym etapie. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w wielu państwach „odchodzi się od niezbywalnego obowiązku ochrony życia ludzkiego na każdym jego etapie”.

„Pandemia zmusiła nas do zmierzenia się z dwoma nieuniknionymi wymiarami ludzkiej egzystencji: chorobą i śmiercią.” – mówił papież Franciszek. „Czyniąc to, przypomniała nam o wartości życia. O każdym indywidualnym życiu człowieka, jego godności i to w każdym momencie ziemskiej pielgrzymki. Od poczęcia w łonie matki do naturalnego końca” – dodał.

Papież Franciszek zwrócił uwagę na pewien trend, bo coraz częściej pojawia się on w świecie. „Bolesne jest jednak zauważyć, że pod pretekstem zagwarantowania domniemanych praw podmiotowych, wydaje się, że coraz większa liczba systemów prawnych w naszym świecie odchodzi od niezbywalnego obowiązku ochrony życia ludzkiego na każdym jego etapie” – powiedział.

Papież Franciszek: „Jeśli pozbawimy najsłabszego prawa do życia…”

„Dla każdego człowieka [życie] jest celem samym w sobie, a nie tylko środkiem, który należy cenić ze względu na jego użyteczność. Osoby są stworzone do wspólnego życia w rodzinach, wspólnotach i społeczeństwach, gdzie wszyscy są równi pod względem godności. Prawa człowieka wypływają z tej godności. Podobnie jak obowiązki ludzkie, takie jak obowiązek przyjmowania i pomocy ubogim, chorym, wykluczonym” – powiedział papież Franciszek.

„Jeśli pozbawiamy najsłabszego z nas prawa do życia, jak możemy skutecznie zagwarantować poszanowanie każdego innego prawa?” – zastanawiał się Ojciec Święty. Do sprawy prawa do życia Papież odniósł się w swoim dorocznym przemówieniu do dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej.

