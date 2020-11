Patryk Vega zapowiada nowy szokujący film. Tym razem znany reżyser postanowił wcielić się w rolę dokumentalisty i w tej formie opowie widzom o okrutnym procederze handlu dziećmi. Przy okazji publikacji pierwszego zwiastuna, reżyser zwrócił się z niecodziennym apelem do szefowej Komisji Europjeskiej, Ursuli von der Leyen.

Patryk Vega zaczął promować swój najnowszy film „Oczy diabła”, który tym razem będzie utrzymany w konwencji dokumentu. Równie popularny, co kontrowersyjny reżyser postanowił tym razem zająć się szokującym tematem, bo przedstawi kulisy handlu dziećmi w Polsce i w Europie.

W zwiastunie reżyser zwraca się bezpośrednio do szefowej KE, Ursuli von der Leyen. „Zwracam się do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. Uratowałem dziecko, które miało być sprzedane do burdelu, a potem na narządy. Opowiem Pani, w jaki sposób w dzisiejszej Europie legalnie sprzedać dziecko i jak sprawić, żeby tego dziecka już nigdy nikt nie szukał” – mówi Patryk Vega.

W zwiastunie widzimy fragmenty rozmów, jakie odbył Patryk Vega z matką dziecka przeznaczonego na sprzedaż. Reżyser rozmawiał także z handlarzem żywym towarem. Obrazom towarzyszą drastyczne opisy. „Usiądźmy do stołu i zmieńmy prawo europejskie tak, by ukrócić ten proceder” – apeluje reżyser.

Premiera filmu dokumentalnego „Oczy diabła” nastąpi już wkrótce.

Źr. YouTube ; dorzeczy.pl