Paulo Sousa został nowym trenerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec naszej kadry w przeszłości był wspaniałym piłkarzem. Postanowiliśmy pokazać, jak prezentował się na zielonej murawie.

Zbigniew Boniek ogłosił dziś nazwisko nowego selekcjonera. Zgodnie z przewidywaniami dziennikarzy i ekspertów został nim Portugalczyk, Paulo Sousa. Szkoleniowiec w swojej karierze na ławce trenerskiej prowadził m.in. Swansea City, Leicester City, FC Basel, Fiorentinę, czy francuskie Bordeaux. Z tym ostatnim klubem rozstał się w sierpniu i od tego momentu nie miał zatrudnienia.

Sousa w przeszłości był świetnym piłkarzem. Występował na pozycji środkowego pomocnika i reprezentował barwy takich klubów, jak m.in. Benfica i Sporting Lizbona, Juventus Turyn, Borussia Dortmund, Inter Mediolan czy grecki Panathinaikos Ateny.

Specjalnie dla Was postanowiliśmy odszukać zapisy występów Sousy na piłkarskich boiskach. Młodsi kibice mogą bowiem nie pamiętać, jak na murawie prezentował się Portugalczyk.

Paulo Sousa nowym trenerem polskiej kadry. Tak prezentował się na boisku

Największą rozpoznawalność Sousa zyskał podczas występów w Benfice Lizbona. Następnie przeniósł się do lokalnego rywala – Sportingu. Kolejny zespół w jego karierze to Juventus Turyn. Portugalczyk rozegrał dla „Starej Damy” 54 mecze. W sieci znajdziemy kompilację najlepszych zagrań obecnego selekcjonera reprezentacji Polski.

W odmętach serwisu YouTube znajdziemy również gola, którego Paulo Sousa zdobył w meczu przeciwko… Juventusowi. Tak, tak – wówczas reprezentował już barwy greckiego Panathinakosu, a trafienie zanotował w starciu podczas rozgrywek Ligi Mistrzów. Portugalczyk idealnie przymierzył z rzutu wolnego i nie dał szans golkiperowi rywali.

Na swoim kanale YouTube Sousę upamiętniła również Borussia Dortmund. Niemcy także wspominają wspaniałe zagrania swojego byłego piłkarza. Co ciekawe, nazywają go „legendą”, choć dla zespołu z Zagłębia Ruhry rozegrał zaledwie 27 meczów. Niedługo później kupił go Inter Mediolan.

I jak Wam się podoba na boisku?