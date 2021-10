Paulo Sousa otrzymał pozytywny wynik antygenowego testu na obecność COVID-19. Portugalczyk wciąż czeka na wynik testu PCR, jednak charakterystyczne objawy wskazują na koronawirusa. Szkoleniowiec reprezentacji Polski przebywa obecnie w Portugalii, w najbliższym czasie zamierzał obserwować drużyny z Ekstraklasy.

Mocno zmienia to plany szkoleniowca, który po tym, jak wybrał się do Anglii na spotkanie między innymi z Matty Cashem, zamierzał obserwować drużyny Ekstraklasy. Portugalczyk miał pojawić się między innymi na spotkaniach Cracovii z Radomiakiem oraz Legii z Pogonią Szczecin, a także miał obserwować starcie Legii z Napoli w Lidze Europy. Wygląda jednak na to, że będzie musiał mocno zrewidować swoje plany.

Jak na razie wygląda na to, że Sousa powinien móc uczestniczyć w zgrupowaniu reprezentacji Polski przed ostatnimi meczami eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Zgrupowanie odbędzie się w Hiszpanii, a następnie Biało-Czerwoni zagrają najpierw na wyjeździe z Andorą, a następnie na Stadionie Narodowym z Węgrami.

Żr.: WP SportoweFakty