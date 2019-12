Znany aktor Paweł Królikowski trafił do szpitala. Informację potwierdził jego syn, Antoni Królikowski. Jak informuje „Super Express”, aktora odwiedziła żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Tabloid twierdzi, że „sytuacja jest poważna”.

Aktor od dłuższego czasu boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Finał poprzedniego sezonu programu „Twoja twarz brzmi znajomo” odbył się bez udziału aktora, który wchodzi w skład jury. Po powrocie do programu, Paweł Królikowski wyjaśnił publicznie, że jego nieobecność była spowodowana stanem zdrowia.

„Na początku maja nie przyjechałem do was na spotkanie. Okazało się, że moje zdrowie nie było okej.” – powiedział Paweł Królikowski we wrześniu tego roku, podczas ostatniego odcinka programu. „Musiałem więc coś z tym zrobić, spotkałem ludzi w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam mi uratowali życie, uratowała mi życie moja żona i uratował mi życie mój profesor Ząbek i okazało się, że mogę żyć, że mogę z wami się spotykać.” – dodał.

Niestety to nie koniec problemów aktora ze zdrowiem. Kilka dni temu Paweł Królikowski ponownie trafił do jednego z warszawskich szpitali. „Trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy.” – potwierdził jego syn, również aktor Antoni Królikowski.

Jak dowiedział się „Super Express”, Paweł Królikowski poczuł się gorzej już kilka dni temu. Miał pojawić się na wigilii w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Niestety, nie dotarł. Na miejscu zastąpiła go żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Już wtedy mówiło się, że nie jest najlepiej. „Paweł od jakiegoś czasu ma problemy ze zdrowiem. Nie pamięta słów albo je myli.” – informuje „Super Express”. Aktor prawdopodobnie nie wróci do domu na Święta.

