Jan Peszek wywołał w ostatnim czasie lawinę komentarzy. W programie Kuby Wojewódzkiego aktor wulgarnie wypowiedział się o młodych artystkach, nazywając je w pewnym momencie „c*pami”. Odpowiedziała mu między innymi Julia Wieniawa.

Jan Peszek wraz z córką Marią pojawili się ostatnio na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Szczególnie głośno było o wypowiedzi aktora dotyczące gwiazd młodego pokolenia. „Wszystkie te c*py z naszego polskiego rynku, które po prostu nie mają nic do powiedzenia. Śpiewają o niczym, posiłkując się jakąś imitacją pseudo poetyckich albo pseudo wywrotowych spraw. Nie chcę rzucać w tej chwili nazwisk, ale te tak zwane skarby narodowe, no, dla mnie to jest g*wno” – powiedział.

Jak można przypuszczać, słowa aktora spotkały się z ogromnym oburzeniem. W rozmowie z Pudelkiem odpowiedziała mu między innymi Julia Wieniawa. „Jeżeli to rzeczywiście cytat, to bardzo jest on generalizujący i krzywdzący. Nie wiem, jak się do niego odnieść. Jeżeli chodzi o mnie, to mam wiele rzeczy do przekazania i myślę, że na pewno na drugiej płycie będzie to bardziej zauważalne” – powiedziała.

Nie tylko ona stanęła przeciwko aktorowi po jego wulgarnych słowach. We wpisie na Facebooku na ziemię sprowadziła go również Paulina Młynarska. „Okropne jest to, że wybitny aktor Jan Peszek mówi o wokalistkach per „c*py”. Kompletnie nie do przyjęcia. Śladem pawiora. Po prostu wara od c*p. Z c*py wyszedłeś Pan na ten świat. Szanuj Pan c*pę i kobietę. Każdą” – napisała.

Źr.: Radio ZET, Pudelek, Facebook