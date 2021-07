Ryszard Petru wygrał w sądzie z Jarosławem Kaczyńskim. Sprawa dotyczyła tweeta, którego opublikował w sieci były lider Nowoczesnej. Teraz były polityk znów postanowił rozwścieczyć działaczy PiS.

Ryszard Petru zamieścił na Twitterze triumfalnego tweeta. Były lider Nowoczesnej pochwalił się w nim, że… wygrał z Jarosławem Kaczyńskim. Chodzi o sprawę sądową, którą wytoczył mu lider partii rządzącej. To reakcja na tweeta, którego opublikował Petru na swoim profilu społecznościowym.

„Wygrałem proces, który wytoczył mi Jarosław Kaczyński. To dowód na to, że nie ma powodu bać się tej władzy” – napisał we wstępie swojego komentarza Ryszard Petru, który był wyraźnie usatysfakcjonowany przebiegiem całej sytuacji.

„To sygnał dla tych wszystkich, którzy widząc krzywdę lub niesprawiedliwość nie powinni mieć obaw, aby o tym głośno mówić” – dodał w dalszej części tweeta były lider Nowoczesnej.

Petru wygrał w sądzie z Kaczyńskim. Teraz triumfuje

To jednak nie koniec. Petru postanowił bowiem kolejny raz opublikować tweeta, który był przyczyną rozprawy sądowej. Były polityk zrobił to z nieskrywaną satysfakcją.

Wygrałem proces, który wytoczył mi Jarosław Kaczyński. To dowód na to, że nie ma powodu bać się tej władzy. To sygnał dla tych wszystkich, którzy widząc krzywdę lub niesprawiedliwość nie powinni mieć obaw, aby o tym głośno mówić. Wyrok dotyczył mojego tweeta o treści👇 pic.twitter.com/O92Czea9IV — Ryszard Petru (@RyszardPetru) July 22, 2021

Kaczyński wytoczył Petru proces, który dotyczył wpisu na Twitterze z 2019 roku podczas medialnej zawieruchy, która wybuchła po publikacji stenogramów rozmów szefa PiS z Austriakiem Geraldem Birgfellnerem. Rozmowy miały związek z budową przez spółkę Srebrna dwóch wieżowców w centrum Warszawy.

„Żaden z Jarosława Kaczyńskiego biznesmen. Człowiek, który zleca wykonanie prac i po roku nie płaci jest po prostu oszustem” – napisał wówczas Petru.