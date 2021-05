Andrzej Piaseczny, wokalista znany jako Piasek, dokonał coming outu. Zrobił to antenie Radia ZET. Nagranie z rozmowy podbija internet.

Jedna z piosenek na najnowszej płycie Piaska szczególnie zainteresowała jego fanów. Jej słowa wskazywały bowiem na to, że artysta po wielu latach zdecydował się na publiczny coming out. W rozmowie z Radiem ZET słuchacze otrzymali potwierdzenie swoich domysłów.

Wokalista przyznał bowiem, że piosenka, którą nagrał „jest o nim”. W utworze „Miłość” padają następujące słowa: „Nie możesz zasnąć i przestać śnić, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim”.

– Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka – powiedział Andrzej Piaseczny na antenie Radia ZET.

Piasek dodał również, że polska rzeczywistość polityczno-społeczna „zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje”. – Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem – podkreślił.

Wypowiedź Piaska opublikowała w sieci jedna z internautek. – Jakoś mnie cieszy ten coming out Piasecznego, wiem, że wszyscy mówią, że to nic nowego, ale dla niego to na pewno ważny moment i nie ma co go deprecjonować, tym, że i tak wszyscy wiedzieli. Także, Andrzej Piaseczny brawo. A reakcja tego dziennikarza jest najlepsza XD – napisała.