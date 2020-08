Piast Gliwice pokonał w meczu I rundy eliminacji Ligi Europy Dinamo Mińsk. Zwycięstwo smakuje podwójnie, ponieważ gracze ze Śląska odnieśli je na wyjeździe. Do tego fantastyczne trafienie zanotował Patryk Lipski.

Podopieczni Waldemara Fornalika pojechali na Białoruś pełni obaw, ale i nadziei. Obaw, ponieważ w kraju naszych wschodnich sąsiadów od dłuższego czasu trwają zamieszki, a nadziei, gdyż ostrzyli sobie zęby na awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy.

Ostatecznie wszystko zakończyło się bardzo pozytywnie. Piłkarze ze Śląska pewnie pokonali bowiem swoich przeciwników. Zdobyli dwa gole nie tracąc przy tym żadnego.

Szczególnej urody było pierwsze trafienie, które zanotował Patryk Lipski. Były zawodnik Lechii Gdańsk, który na Pomorzu zbierał przeciętne recenzje, fantastycznie przymierzył z rzutu wolnego i już w 10. minucie dał prowadzenie swojemu zespołowi. W sieci natychmiast pojawiły się opinie, że uderzenie Lipskiego miało w sobie coś ze strzałów, które oddaje Cristiano Ronaldo.

Piast Gliwice wygrywa, Patryk Lipski zachwyca

W 10. minucie meczu sędzia zawodów, Lazar Lukić z Serbii, podyktował rzut wolny tuż przed polem karnym Dinama Mińsk. Do futbolówki ustawionej przed szesnastką podszedł Patryk Lipski, który bez zastanowienia uderzył piłkę w krótszy róg bramki strzeżonej przez Jewgienija Pomazana.

Piłka uderzona przez byłego młodzieżowego reprezentanta Polski nabrała rotacji i wpadła do siatki. Bramkarz nie miał żadnych szans, a strzał Lipskiego przypominał rzuty wolne egzekwowane przez Cristiano Ronaldo. Należy oczywiście zachować wszelkie proporcje, ale zobaczcie sami:

Szybko zdobyta bramka sprawiła, że Piast Gliwice złapał wiatr w żagle. Zawodnicy ze Śląska grali pewnie, co przyniosło efekty w drugiej połowie gry. Wówczas drugiego gola dla podopiecznych Waldemara Fornalika zanotował Jakub Świerczok. To symboliczny trafienie, bo pierwsze po powrocie Świerczoka do Polski. Napastnik ostatnie lata spędził bowiem w Bułgarii, gdzie reprezentował barwy Łudogorca Razgrad.

Do końcowego gwizdka sędziego wynik meczu się nie zmienił. Piast zaliczył zwycięstwo i awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. O tym z kim zagra dowie się już 31 sierpnia.

źródło: wMeritum.pl, Twitter