Robert Lewandowski pobił dziś rekord Gerda Muellera. Polak strzelił w obecnym sezonie Bundesligi 41 bramek. Po meczu zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis.

To były emocje do ostatnich sekund – i to dosłownie. Robert Lewandowski w ostatniej akcji meczu strzelił bramkę na 5:2 dla Bayernu. Co najważniejsze, była to jego 41. bramka w obecnym sezonie Bundesligi. Oznacza to, że Polak pobił ponad 50-letni rekord Gerda Muellera.

Po meczu w stronę Polaka posypała się lawina gratulacji. „Brawa i serdeczne gratulacje dla Roberta Lewandowskiego! Wspaniały dzień! Historyczny rekord Gerda Muellera pobity! 41. bramkę w tym sezonie ligowym Robert Lewandowski zdobył w 90 min. meczu z Augsburgiem! DUMA! Dziękujemy!” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Na dłuższe komentarze Lewandowskiego po pobiciu historycznego rekordu z pewnością przyjdzie czas. Na razie zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z wymownym podpisem: „Nigdy nie przestawaj marzyć”.

Gratulujemy!

Źr.: Instagram/_rl9