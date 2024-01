Nie żyje dwumiesięczna dziewczynka, którą we własnym mieszkaniu zagryzł pies typu bulterier. Horror rozegrał się w mieszkaniu w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku. Zwierzę trafiło do schroniska na specjalną obserwację.

Koszmar rozegrał się we wtorek około godz. 16. W jednym z mieszkań w Zgorzelcu pies zaatakował 2-miesięczne dziecko. Dziewczynka trafiła do miejscowego szpitala z objawami pogryzienia. Najwięcej obrażeń miała w okolicach głowy. Pogotowie wezwali rodzice dziecka, którzy znajdowali się w mieszkaniu.

Ratownicy podjęli reanimację dziecka jeszcze w mieszkaniu. Następnie kontynuowano je w szpitalu w Zgorzelcu.

Niestety obrażenia, jakie zadał dziecku pies okazały się tak ciężkie, że nie udało się uratować życia. „Dziewczynka zmarła o 18:10” – powiedział dziennikarzowi RMF FM Beniaminowi Piłatowi zastępca dyrektora szpitala w Zgorzelcu Marcin Wolski.

Pies trafił do schroniska, gdzie czeka go obserwacja. „Pies zostanie zbadany pod kątem jego reakcji, zachowań. Czy mieszczą się one dla danego typu w normie, czy jest tam np. jakieś odchylenie od normy odnośnie jakichś agresywnych zachowań” – powiedział prokurator Czułowski.

Źr. RMF FM