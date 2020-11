W jednym ze szpitali w Ostrołęce doszło do niecodziennego incydentu. Pijany lekarz usłyszał prokuratorskie zarzuty. bo śledczy podejrzewają go o pobicie pacjenta placówki. Konsekwencje mogą być poważne, bo medykowi grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratorzy z Ostrołęki prowadzą śledztwo w sprawie lekarza ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty. Są one poważne, bo dotyczą narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowia oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

Jak ustalono w toku śledztwa w dniu 29 października 2020r. na Szpitalny Oddział Ratunkowy został przyjęty pacjent Artur K. W tym czasie obowiązek lekarza dyżurnego pełnił 57 – letni lekarz, który z racji pełnionych obowiązków, był zobligowany do opieki medycznej m. in. nad pacjentem Arturem K.

Pijany lekarz zaatakował pacjenta?

Podczas konsultacji lekarz naruszył nietykalność cielesną pacjenta. Interweniowali ratownicy medyczni. Został wezwany patrol policji. Po zbadaniu lekarza na obecność alkoholu okazało się, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.

W Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce śledczy przeprowadzili czynności procesowe z udziałem medyka, któremu przedstawili zarzuty oraz przesłuchali go w charakterze podejrzanego. Wobec podejrzanego prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zawieszenia w czynnościach polegających na wykonywaniu zawodu lekarza.

Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Źr. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce