Policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego kilkanaście minut po zgłoszeniu zatrzymali podejrzewanego o kradzież samochodu. Pijany ukradł samochód sprzed marketu, ale ucieczkę wkrótce zakończył w rzece. 27 latek zatrzymano w policyjnym areszcie i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorkowe popołudnie policjanci dostali zgłoszenie, że w Złotym Stoku spod marketu ktoś ukradł samochód. Właściciel osobowego Golfa poszedł na zakupy. Gdy wyszedł ze sklepu przeżył szok, bo już nie było jego samochodu.

Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Gdy zbliżali się do Złotego Stoku zauważyli opisany samochód. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i nakazali kierującemu zatrzymać się. Kierowca, który ukradł samochód nie reagował, zaczął uciekać w kierunku Kłodzka a podczas ucieczki zajeżdżał drogę policjantom.

Ukradł samochód i uciekał przed policją

Po przejechaniu kilku kilometrów stracił panowanie nad samochodem i w okolicach miejscowości Mąkolno wjechał do rzeczki i przewrócił pojazd na dach. Policjanci natychmiast wyciągnęli kierowcę i pasażera z tego samochodu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Okazało się, że podejrzewanym o kradzież VW Golfa był 27 letni mieszkaniec gminy Złoty Stok. Mężczyzna był nietrzeźwy, bo badanie na zawartość alkoholu wykazało 0,52 promila alkoholu w organizmie. Mężczyznę zatrzymano w policyjnym areszcie, a po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności kradzieży stanie przed sądem.

27 latek usłyszy zarzuty kradzieży w celu krótkotrwałego użycia pojazdu, niezatrzymania się do kontroli oraz kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Grożą mu za to surowe konsekwencje, bo kara nawet do 5 lat więzienia.

Źr. Policja Ząbkowice Śląskie