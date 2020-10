Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas w rozmowie z „Gościem Niedzielnym” mówił o czarnych scenariusza dotyczących rozwoju pandemii. GIS zwrócił uwagę, że pandemia znacznie przyspiesza. W czwartek ministerstwo zdrowia poinformowało o kolejnych 8099 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Pinkas usłyszał pytanie, skąd tak duży przyrost nowych przypadków w ostatnich tygodniach. „Rejestrujemy istotny przyrost liczby zakażonych. To niepokojące zjawisko, które – trzeba przyznać – jest odnotowywane nie tylko w Polsce, ale w większości krajów europejskich. Jest to związane z powrotem Polaków do normalnego funkcjonowania, w tym m.in. ze zwykłą socjalizacją po okresie lockdownu” – wyjaśnia Główny Inspektor Sanitarny.

Pinkas: „Wirus przenosi się inaczej”

GIS ostrzegł, że sytuacja może się jeszcze mocno pogorszyć. „Musimy przygotować się na najróżniejsze scenariusze, w tym te najgorsze” – stwierdził Pinkas. Dodał także, że wiele zależy od dyscypliny społeczeństwa i stosowania się do zasady DDMA: dystans, dezynfekcja, maseczka oraz aplikacja.

Pinkas wyjaśnił, że obecnie wirus przenosi się już inaczej, bo jego transmisja stała się rozproszona. „Tzn. wirus krąży w populacji i nie można jednoznacznie wskazać źródła zakażenia, tak jak np. w ogniskach. Dlatego też od 10 października cała Polska została uznana za strefę żółtą” – wyjaśnia GIS.

Nowe zakażenia

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej dotyczy województw mazowieckiego i małopolskiego, gdzie odnotowano ponad 1 300 przypadków. Łączna liczba zakażeń zbliża się do granicy 150 tysięcy.

Resort poinformował również o śmierci 91 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby” – podaje Ministerstwo Zdrowia

Łącznie w naszym kraju odnotowano 149 903 przypadki zakażenia koronawirusem. 3 308 osób nie żyje a 85 588 uznano za wyzdrowiałe.

