Piotr Żyła zawalczy w MMA? Ta wiadomość rozgrzała do czerwoności media. Z ustaleń portalu sport.pl wynika, że skoczek miałby się zmierzyć z piłkarzem, kolegą Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, do sprawy odniósł się także sam Żyła.

Freak-fighty potrafią zaskakiwać. Jednak czegoś takiego z pewnością nikt się nie spodziewał. Portal sport.pl przedstawił nieoficjalne ustalenia dotyczące walki w organizacji Clout MMA. Dziennikarze przekonują, że w oktagonie ma zadebiutować, kolega Roberta Lewandowskiego – Sławomir Peszko.

Otoczenie byłego reprezentanta Polski przekonuje, że Peszko ma już wybranego rywala. „Gdy poznamy jego nazwisko, wszystkim nam opadną szczęki” – pisze portal. Sport.pl donosi bowiem, że ma nim być sam Piotr Żyła. Według ustaleń dziennikarzy skoczek miał uzyskać już pozwolenia od PZN.

Czy Piotr Żyła zawalczy w MMA? Skoczek odniósł się do spekulacji

Wiadomość wywołała ogromne zainteresowanie. Portal TVP Sport postanowił zweryfikować ją u źródła. Żyła przekonuje, że też słyszał te plotki. – Nie wiem… Tak jak mówię, nie wiem, też coś takiego słyszałem. Nie wiem, o co w tym chodzi – powiedział rozbawiony.

Dziennikarz zapytał jednak, czy skoczek widzi się we freak-fightach. – Pewnie, że tak. Jak tylko kolano nie będzie boleć – wyznał.

Głos w dyskusji zabrał także Apoloniusz Tajner. – Słyszałem, ale nie wiem, czy to nie jest jakaś plotka. Jeżeli miałoby ewentualnie do tego dojść, to Piotrek jest szybki i jest w treningu. Pokazywał, że mięśnie ma nabite – powiedział były trener naszych skoczków.

‼️ To nie żart ‼️ Piotr Żyła ma zadebiutować w oktagonie. Dogrywane są już szczegóły kontraktu. Jego rywalem ma być Sławomir Peszkohttps://t.co/LlNsK1AEwE — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) June 29, 2023

Piotr Żyła nie zaprzeczył plotkom o walce w Clout MMA. Nie byliśmy na to gotowi#skijumpingfamily #Zakopane pic.twitter.com/6Co4jeqyx7 — Olek Sieradzki (@oleksieradz) June 29, 2023

