Prawo i Sprawiedliwość po krótkiej przerwie znów dysponuje sejmową większością. Do Partii Republikańskiej Adama Bielana, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy, dołączył Arkadiusz Czartoryski. Dwa tygodnie temu opuścił on szeregi PiS.

Zaledwie dwa tygodnie temu Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski opuścili szeregi Prawa i Sprawiedliwości, zakładając koło poselskie o nazwie Wybór Polska. PiS straciło wówczas większość parlamentarną – w szeregach pozostało 229 posłów (konieczne jest posiadanie 231 osób).

Sytuację zmieniło dołączenie do klubu PiS Lecha Kołakowskiego, który zasilił szeregi wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy Partii Republikańskiej Adama Bielana. Kołakowski został zawieszony w prawach członka PiS jesienią ubiegłego roku, gdy głosował przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Do tej pory pozostawał posłem niezrzeszonym, teraz znów powrócił do Zjednoczonej Prawicy.

Ponowną większość PiS-owi zapewnił powrót Arkadiusza Czartoryskiego, który także zasilił szeregi Partii Republikańskiej. „Cieszymy się, że pan poseł wraca do rodziny Zjednoczonej Prawicy” – mówił podczas konferencji prasowej Adam Bielan. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że jest winny posłowi Czartoryskiemu przeprosiny, ponieważ „sprawy zaszły za daleko”. Nie doprecyzował jednak, o co dokładnie chodzi.

Sam Arkadiusz Czartoryski przyznał, że do ponownego zasilenia szeregów Zjednoczonej Prawicy skłonił go miedzy innymi powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. Zdradził również, że popiera ustalenia Polskiego Ładu, który jest nowym sztandarowym programem PiS.

