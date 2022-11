Będą zmiany w składzie na mecz Polaków z Arabią Saudyjską. Tak twierdzą nasi dziennikarze, którzy podają nieoficjalne informacje w tej sprawie.

Głos ws. zmian w składzie na mecz z Arabią Saudyjską zabrał m.in. dziennikarz Polsat Sport, Bożydar Iwanow. W programie na kanale Meczyki.pl przyznał, że według jego informacji nastąpią zmiany w taktyce i ustawieniu naszego zespołu. O co chodzi?

Ano np. o ustawienie linii obronnej. Zdaniem Iwanowa zagramy trójką z tyłu. – Ma być inny pomysł na mecz z Arabią Saudyjską. Dowiaduję się, że być może zagramy z trójką obrońców i wahadłowymi – powiedział dziennikarz na kanale Meczyki.pl.

Uzupełnieniem wypowiedzi Iwanowa może być ciekawa informacja przekazana przez Roberta Błońskiego z „Przeglądu Sportowego”. Dziennikarz przyznaje, że Czesław Michniewicz dokona także zmian personalnych w składzie na mecz z Arabią Saudyjską.

Błoński przyznaje, że selekcjoner ma dokonać podobno 2-3 zmian w wyjściowej jedenastce. – Trener zapowiada 2-3 zmiany w podstawowej jedenastce. Pewne jest to, że jeżeli Robert Lewandowski sam nie powie, że nie chce wykonywać rzutów karnych, to on mu tego nie odbierze, bo jego zdaniem jest najlepiej wykonującym „jedenastki” piłkarzem na świecie. Czuć było w wypowiedzi selekcjonera rozżalenie, bo można było 1:0 osiągnąć – powiedział dziennikarz, który nawiązał do rzutu karnego w spotkaniu z Meksykiem.