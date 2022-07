„Donbas. Realia” – to nazwa rosyjskiego dokumentu, do którego dotarł ukraiński wywiad. Wynika z niego, że Rosjanie planują m.in. odbudowę zniszczonego podczas wojny Mariupola. Zaplanowano nawet przeznaczenie miejsca, w którym stały zakłady Azowstal.

O szczegółach informuje portal Ukraińska Prawda. Dziennikarze ustalili, że dokument, do którego dotarł wywiad zakłada odbudowę Mariupola w ekspresowym tempie. Koncepcja miała zostać opracowana przez Ministerstwo Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Federacji Rosyjskiej.

Dokument zawiera rozwiązania podzielone na trzy etapy – do końca 2022 r., od 2023 do 2025 r. i do 2040 r. Pierwszy z nich zakłada przywrócenie niezbędnej infrastruktury. W tym punkcie pojawia się m.in. konieczność budowy cmentarza na terenie dawnego lotniska.

W drugiej fazie planuje się szeroko zakrojoną akcję budowy mieszkań i odtwarzania infrastruktury inżynieryjna-transportowej. To niezbędne do umożliwienia rozwoju gospodarczego miasta.

Trzecim punktem rosyjskiego planu dla Mariupola jest zapewnienie „efektywności budżetowej i ekonomicznej samowystarczalności miasta”. To zadanie ma zostać zrealizowane do 2040 roku.

Plany zakładają m.in. budowę linii kolejowej, która Wołnowacha-Mariupol oraz utworzenie połączeń drogowych w ramach „międzynarodowego korytarza transportowego” – łączącego miasto z Odessą i Krymem.

Rosjanie zaplanowali nawet, jak zagospodarować tereny zakładów Azowstal. Wśród czterech dostępnych opcji znajdziemy: wznowienie produkcji, stworzenie platformy społeczno-biznesowej oraz budowę parku w dwóch wariantach.

