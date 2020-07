Rządowe plany gospodarcze zakładały radykalny wzrost płacy minimalnej w najbliższych latach. Nie przewidziano jednak wybuchu epidemii koronawirusa i wielotygodniowego zamrożenia gospodarki. Media informują, że może się to odbić na wysokości najniższego wynagrodzenia. Ile wyniesie płaca minimalna w 2021 roku?

„Dziennik Gazeta Prawna” dotarł do planów Ministerstwa Finansów dotyczących budżetu na 2021 rok. Rozwiązanie opracowane przez resort zakładała, że pensja minimalna w przyszłym roku wyniesie 2716 złotych brutto (ok. 2 tys. złotych netto). To zdecydowanie mniej, niż zapowiadane 3000 złotych brutto.

Omawiany projekt jest podstawą do opracowania budżetu. Dziennikarze przypominają, że propozycja ministerstwa zostanie przedstawiona partnerom społecznym z Rady Dialogu Społecznego do końca lipca. Z informacji dziennikarzy wynika, że resort przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 4 proc. PKB oraz 1,8 proc. inflacji.

Wzrost płacy minimalnej nie będzie tak radykalny, jak zapowiadano w 2019 roku?

Przypomnijmy, że obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 2600 zł. Wyraźny wzrost wynagrodzeń to realizacja przedwyborczej obietnicy PiS z 2019 roku. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział wówczas, że do końca 2023 roku płaca minimalna wzrośnie do poziomu 4000 zł.

Najprawdopodobniej zahamowanie wzrostu płac związane jest z efektem epidemii koronawirusa. Kilkutygodniowe zamrożenie spowodowało radykalne konsekwencje dla gospodarek na całym świecie, w tym także w Polsce.

Sytuację resortu skomplikowała dodatkowo kampania prezydencka. Andrzej Duda obiecał wyborcom 14. emerytury. Ministerstwo Finansów musi więc szukać oszczędności w innych sektorach.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”