Plastyka brzucha – najważniejsze informacje dla pacjentów

Zabiegi medycyny estetycznej są w stanie wnieść duże, pozytywne zmiany w codzienne życie. Plastyka brzucha (abdominoplastyka) przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które mają problemy po znacznej utracie masy ciała. Zobacz, co możesz zrobić w takiej sytuacji!

Operacje plastyczne brzucha w zdecydowanej większości przypadków nie są refundowane przez NFZ.

Plastyka brzucha polega na usunięciu nadmiarowej skóry, tłuszczu i korekcji mięśni prostych brzucha.

Utrzymanie efektów zabiegu wymaga przestrzegania zaleceń.

Zabieg plastyki brzucha nie ma na celu odchudzania czy wspomagania utraty wagi, tylko poprawę estetyki. Niesatysfakcjonujący wygląd okolic brzucha to najczęściej przebytej ciąży lub dużej zmiany masy ciała – zarówno przyrostu, jak i redukcji. Część pacjentów zgłasza się z problemami rozstępów zlokalizowanych w okolicy podbrzusza. Koszty wykonania takiej procedury zależy od konkretnego przypadku, zakresu pracy oraz placówki i lekarzy. Przykładowo plastyka brzucha we Wrocławiu kosztuje od kilkunastu do ponad 25 tys. złotych.

Zabieg polega na usunięciu nadmiaru skóry, tkanki tłuszczowej oraz rozstępu prostych mięśni brzucha

W pierwszej kolejność pacjent musi pomyślnie przejść kwalifikację do operacji. Specjaliści przeprowadzają konsultacje, analizuje się wyniki badań laboratoryjnych. Istnieje lista istotnych przeciwwskazań medycznych (m.in. otyłość, zaburzenia sensoryczne, nowotwory, choroby autoimmunologiczne czy schorzenia wątroby lub nerek). Niektórzy lekarze odmawiają pacjentom, którzy mają nierealistyczne wymagania w zakresie oczekiwanych rezultatów. W okresie kilku tygodni przed plastyką brzucha należy:

odstawić papierosy;

utrzymywać zdrową dietę;

nie przyjmować leków i suplementów, które wpływają na krzepliwość krwi.

Sposób i zakres działania dostosowuje się do konkretnych potrzeb danej osoby. Tzw. mała plastyka brzucha, z krótkim cięciem poniżej spojenia łonowego, stosowana jest przy korekcji obszarów poniżej linii pępka. Z kolei pacjentom po operacji zmniejszenia żołądka i utracie kilkudziesięciu kilogramów wykonuje się nacięcie okrężne. W niektórych przypadkach plastyka brzucha wykonywana jest razem z liposukcją.

Plastyka powłok brzusznych przeprowadzana jest przy użyciu znieczulenia ogólnego lub międzyoponowego

Z uwagi na anestezję pacjent nie może jeść ani pić przez minimum 6 godzin przed operacją. Cała procedura zazwyczaj trwa od ok. 90 do 240 minut – zależnie od zakresu wykonywanych czynności. Zalecenia lekarskie po plastyce powłok brzusznych są wydawane indywidualnie. Zwykle obejmują między innymi:

noszenie ubrań uciskowych przez kilka tygodni;

unikanie wysiłku fizycznego, zwł. podnoszenia znacznych ciężarów;

posiłki bogate w białka, witaminy i minerały;

wizyty kontrolne.

Dzięki abdominoplastyce możesz cieszyć bardziej płaskim, lepiej dopasowanym do sylwetki i jędrnym brzuchem. Efekty operacji zasadniczo są trwałe, aczkolwiek możliwy jest powrót do poprzedniego stanu, np. w wyniku ciąży, dużych wahań masy ciała czy procesów starzenia się skóry. Dbałości o własne zdrowie i wygląd nie zastąpisz w pełni jednym zabiegiem!

