Trwa budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej. Rząd argumentuje, że prace prowadzone są ze względu na chęć zapewnienia bezpieczeństwa w okolicy naszych granic. Internauci mają jednak wątpliwości i zadają pytania.

„Rozpoczęła się zapowiadana przez premiera Mateusza Morawieckiego budowa płotu na granicy z Białorusią. Konstrukcja o wysokości 2,5 metra ma uniemożliwić nielegalne przekraczanie granicy; jej budowa ma związek z atakiem hybrydowym przeprowadzanym przez reżim Alaksandra Łukaszenki” – podaje serwis internetowy tvp.info.

„Będziemy zabezpieczać na samym początku ten odcinek, który jest najłatwiejszy do nielegalnego przejścia, a trudniejszy do nadzorowania – czyli odcinek lądowy. Z naszej liczącej 418 km granicy białoruskiej – to jest około 180-190 km. Od niego zaczynamy” – mówił z kolei na początku tygodnia szef MON, Mariusz Błaszczak.

Niedawno w sieci pojawiły się nagrania, na których widać, w jaki sposób żołnierze budują wspomniany płot. Internauci zwracają uwagę na szczegóły, który – w ich ocenie – mogą być nieco zaskakujący.

Trwa budowa płotu na granicy

Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak żołnierze wbijają pale, które mają tworzyć ogrodzenie, w piach. Zdaniem internauty posługującego się nickiem „Dar0s” może być to kłopotliwe. „Czy wbijanie tych kijków w piasek to ma być ten solidny płot na granicy? Przecież to wiatr przewróci” – napisał w opisie wideo, które zamieścił na swoim profilu społecznościowym.

Pytania ws. płotu zadają także przedstawiciele Konfederacji. Na profilu ugrupowania w serwisie Twitter pojawiło się bowiem inne nagranie. Tym razem widać na nim, że wspomniane wcześniej pale nie są zbyt solidnie zamontowane, a żołnierz potrząsając jednym z nim swobodnie nim rusza.

„Panie @michaldworczyk, ten płot na granicy naprawdę ma tak wyglądać czy to dopiero wyznaczenie jego lokalizacji?” – pytają.

Głos zabrał też Roman Giertych. Znany adwokat, który nie zwykle mocno krytykuje partie rządzącą postanowił zadrwić z całej sytuacji. „Czujcie się bezpiecznie! PiS płot stawia i mysz się nie prześliźnie!” – napisał.