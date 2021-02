Powinniśmy zawrzeć nową umowę społeczną ws. aborcji – ogłoszono na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej. Politycy największej formacji opozycyjnej opowiedzieli się za liberalizacją obecnych przepisów. Zgodnie z ich deklaracją, aborcja powinna być dostępna do 12. tygodnia ciąży w szczególnych przypadkach.

W czwartek na konferencji prasowej politycy Platformy Obywatelskiej zaprezentowali wyniki prac zespołu, którym kierowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Przygotowano tzw. Pakiet Praw Kobiet, który składa się z dwóch kluczowych punktów.

Pierwszym z nich jest „bezpieczeństwo kobiet”. Politycy postulują: edukację seksualną, bezpłatny dostęp do antykoncepcji, dostęp bez recepty do aborcji awaryjnej, badania prenatalne finansowane przez państwo, bezpłatny dostęp do in vitro oraz systemowe wsparcie dla osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

– To są warunki konieczne dla drugiego elementu naszego pakietu praw kobiet. Ten drugi element jest konieczny po tym jak PiS zrujnował kompromis aborcyjny. To dlatego powinniśmy zawrzeć nową umowę społeczną. Ta nowa umowa społeczna powinna odrzucać skrajności lewicowe i prawicowe po to, żeby mogli i chcieli zaakceptować ją Polki i Polacy, żeby mogła zaakceptować tę nową umowę społeczną większość społeczeństwa – mówiła Izabela Leszczyna.

Stanowisko PO ws. aborcji: Legalność do 12. tygodnia, ale po spełnieniu przesłanek

Następnie posłanka PO ogłosiła, że jej formacja opowiada się za umożliwieniem aborcji do 12. tygodnia w „szczególnie trudnych sytuacjach osobistych, po spełnieniu określonych warunków takich jak konsultacja z psychologiem, konsultacja z lekarzem”.

– W naszych ustaleniach chcemy, żeby te trzy przesłanki, które obowiązywały w poprzedniej ustawie obowiązywały dalej, ale dajemy możliwość dopuszczenia terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków, do 12 tygodnia – podkreśliła Kidawa-Błońska.

Głos na konferencji prasowej zabrał także przewodniczący Borys Budka. Polityk podziękował za przygotowanie rozwiązania, następnie zapewnił, że PO pozostaje partią, która łączy ludzi o różnych poglądach. – Zawsze będziemy szanować wolność wyboru i zawsze w sprawach światopoglądowych każdy będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem – zaznaczył.

Tymczasem Piotr Trudnowski z „Klubu Jagiellońskiego” zwraca uwagę, że proponowane przez PO rozwiązanie jest bardzo podobne do przesłanki odrzuconej przez Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku. Jednak orzeczenie to nie dotyczyło Konstytucji z 1997 roku.