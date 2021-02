Borys Budka podczas dzisiejszej konferencji ogłosił nowy plan PO na przejęcie władzy w Polsce. Padły hasła „koalicji 276”, nowego Trybunału Konstytucyjnego i nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Wśród postulatów PO pojawiło się m.in. powołanie „koalicji 276”, czyli sojuszu opozycji: KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Budka twierdzi, że opozycja już teraz mogłaby wygrać wybory. „Już teraz, gdyby odbyły się wybory, to opozycja miałaby większość. Ale to nie wystarczy. Żeby zmieniać Polskę, żeby spełniać wasze oczekiwania i marzenia, potrzebne jest coś więcej, bo nawet najlepsze pomysły nie będą mogły być zrealizowane, jeżeli w Pałacu Prezydenckim będzie zasiadał główny hamulcowy tych zmian” – mówił.

Budka stwierdził, że 276, to liczba posłów potrzebnych do odrzucenia prezydenckiego weta. „Czy wyobrażacie sobie zmiany w Polsce, jeżeli ktoś może zawetować np. podstawowe prawa kobiet? Czy wyobrażacie sobie zmiany w Polsce i niezależność wymiaru sprawiedliwości, Polskę obywatelską, dbającą o środowisko, jeżeli ktoś te zmiany będzie mógł wetować? To będzie niemożliwe” – zapewnił przewodniczący PO.

„Koalicja 276”

„Dzisiaj – rozmawiając o „Koalicji 276” – proponujemy opozycji rozmowę o przyszłości Polski. Nie przesądzamy, w jakich konfiguracjach pójdziemy do wyborów. Ale jesteśmy to wam winni, żeby zbudować takie porozumienie, żeby zbudować taką koalicję, taki program, żebyście byli pewni, że wszystko, o czym dzisiaj mówimy, będzie mogło być zrealizowane” – mówił dalej Budka.

„Pytacie, czy jesteśmy gotowi na wybory? Tak, jesteśmy gotowi, bo mamy świetne doświadczenie z zeszłego roku. Pamiętacie? 10 mln głosów Rafała Trzaskowskiego. (…) Nie tylko wiemy, jak zmienić Polskę, bo takich osób jest sporo, które o tym mówią, ale my wam zaraz to pokażemy” – mówił Budka nawiązując do wyniku kandydata PO na prezydenta. „Ale żeby budować silną, stabilną i bezpieczną Polskę, potrzebne jest przywrócenie prawa i praworządności. Powołamy na nowo Trybunał Konstytucyjny i Krajową Radę Sądownictwa. To jest nasze zobowiązanie” – oświadczył Budka.

PO chce likwidacji TVP Info i Funduszu Kościelnego

Głos zabrał także Rafał Trzaskowski, który stwierdził, że podział na prawicę i lewicę już się zdezaktualizował. „Dzisiaj stajemy przed zupełnie innym wyborem: musimy odpowiedzieć sobie, czy chcemy partii, która patrzy w przyszłość, czy takiej, która przez cały czas tkwi w przeszłości” – mówił prezydent Warszawy.

Przewodniczący @bbudka: Nie będziemy się dzisiaj zajmować układaniem list wyborczych, bo nie tego od nas oczekujecie. Będziemy rozmawiać , słuchać głosu naszych przyszłych koalicjantów. Każdy ma dobre pomysły na Polskę. #Koalicja276 pic.twitter.com/uEjDFzDAwR — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) February 6, 2021

„My oczywiście wybieramy prawdę. I pamiętacie jak w kampanii wyborczej mówiliśmy jasno o tym, by zlikwidować TVP Info, abonament RTV. Już dość tej fabryki kłamstwa i manipulacji, przecież to ma wpływ na nas wszystkich – szczucie Polaków na Polaków, przez cały czas manipulacja. Tego nie może być, mamy tego dosyć. I dlatego już w poniedziałek zaczynamy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji TVP Info i abonamentu, bo wybieramy prawdę i równe warunki w wyborach” – powiedział Trzaskowski.

Prezydent Warszawy z PO zapowiedział także rozdział Kościoła od państwa i likwidację Funduszu Kościelnego. „Cieszę się, że niektórzy inni politycy opozycji sięgają po ten projekt, bo to był dobry projekt. Myślę, że znajdziemy porozumienie, by zlikwidować Fundusz Kościelny i zaproponować odpis podatkowy” – powiedział Trzaskowski.

Źr. Polsat News; RMF FM