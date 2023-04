Są nowe informacje w sprawie śmiertelnego pobicia Eryka w Zamościu. Dwójka nastolatków uczestnicząca w pobiciu wyszła już na wolność. Wśród nich jest dziewczyna, która wystawiła nastolatka oprawcom.

Sprawa śmiertelnego pobicia Eryka z końca lutego wstrząsnęła Polską. 16-latek padł ofiarą brutalnego pobicia grupy nastolatków niedaleko Starego Miasta w Zamościu. Następnie pobitego Eryka zostawili bez pomocy. Chłopak zmarł.

Najpoważniejsze zarzuty usłyszał 17-letni Daniel G., któremu śledczy zarzucają popełnienie zabójstwa. Miał kopnąć Eryka w głowę, co doprowadziło do zgonu. Obecnie przebywa on w areszcie. Dwaj kolejni 16-latkowie z zarzutem pobicia trafili do schroniska dla nieletnich. W zdarzeniu uczestniczyła jeszcze 16-letnia Gabriela P., która z zarzutem pomocnictwa trafiła do ośrodka wychowawczego.

Jak informuje RMF FM, teraz Sąd Okręgowy w Zamościu uwzględnił zażalenia obrońców dwójki z zatrzymanych nastolatków i wyjdą oni na wolność. Wśród nich jest 16-latka. Będą jednak pod nadzorem kuratora.

Sąd uznał, że przynajmniej na tę chwilę prokuratura nie przedstawiła żadnych nowych dowodów, które mogłyby w przyszłości skutkować wyrokiem umieszczającym dwójkę w ośrodku szklono-wychowawczym – podaje radio RMF FM.

Źr. RMF FM