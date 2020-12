Śledczy z będzińskiej komendy poszukują dwóch młodych mężczyzn – sprawców niezwykle brutalnego rozboju na 50-letniej ekspedientce sklepu w Psarach. Sprawcy pobili kobietę do nieprzytomności. Do przestępstwa doszło w miniona niedzielę 20 grudnia około 23.05 w sklepie przy ul. Wiejskiej. Kamery monitorngu z miejsca zdarzenia zarejestrowały wizerunek obu mężczyzn.

Do rozboju doszło w ubiegłą niedzielę 20 grudnia około 23.05 w Psarach przy ul. Wiejskiej. W chwili, gdy 50-letnia ekspedientka zamykała sklep, wtargnęła do niego dwójka przestępców. Młodzi mężczyźni dotkliwie pobili kobietę, a następnie skradli pieniądze znajdujące się w sklepie. Sprawcy rozboju komunikowali się ze wschodnim akcentem. Pobita do nieprzytomności kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Policjanci opublikowali zdjęcia ukazujące sprawców i apelują o pomoc w ich poszukiwaniach. Mężczyźni byli jednak zamaskowani, więc ich rozpoznanie jest bardzo trudne.

„Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców rozboju, prosimy o niezwłoczny kontakt z będzińskimi policjantami tel. (32) 36 80 266, (32) 36 80 255 lub z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112 i 997. Informacje można również przekazać za pomocą poczty elektronicznej dyzurny@bedzin.ka.policja.gov.pl a także anonimowo za pomocą formularza „POWIADOM NAS” zamieszczonego stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.” – piszą mundurowi.

Będzińscy policjanci proszą także o kontakt osoby, które podróżowały ulicą Wiejską w Psarach w dniu 20 grudnia br. około godziny 23 a posiadają w samochodach video-rejestratory jazdy które zarejestrowały przechodzących ulicą dwóch młodych mężczyzn.

Źr. Policja Śląska