Podano dane dotyczące liczby ofiar po izraelskich atakach na Iran. Statystyki są zatrważające.

Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły uderzenia rakietowe na irańskie cele wojskowe, a także Teheran i inne miasta. Do konfliktu włączyły się także Stany Zjednoczone, które zaatakowały irańskie ośrodki wzbogacania uranu.

Teraz nowe informacje w tej sprawie podaje agencja AP. Przedstawiciele medium informują, ile osób zginęło w wyniku ataków przeprowadzonych przez Izrael. Okazuje się, że według wstępnych szacunków życie straciło co najmniej 950 osób, a 3450 zostało rannych.

W odpowiedzi na izraelskie ataki kontruderzenie przeprowadził Iran. Zaatakowano m.in. Tel Awiw. Wiele pocisków wystrzelonych przez Iran zostało jednak zneutralizowanych przez izraelski system obrony powietrznej, które przechwycił pociski.

