W sobotę w Warszawie odbył się kolejny protest w ramach Strajku Kobiet. Manifestacja rozpoczęła się na rondzie Romana Dmowskiego, które „przemianowano” na rondo Praw Kobiet, wieszając tam zastępczą tablicę.

„W imię matki, córki, siostry” to hasło sobotniej manifestacji, która w ramach Strajku Kobiet przeszła w sobotę ulicami Warszawy. Tysiące protestujących po raz kolejny wyraziło swój sprzeciw wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Protesty w całym kraju trwają już ponad miesiąc i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się uspokoić.

Warszawa: Rondo Dmowskiego zostało zablokowane przez zwolenników aborcji na życzenie.@Policja_KSP informuje, że zgromadzenie jest nielegalne#wieszwięcej pic.twitter.com/krkc9cGrMa — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) November 28, 2020

Sobotnia manifestacja rozpoczęła się na rondzie Romana Dmowskiego, które zostało tymczasowo „przemianowane”. Tabliczka z nazwą ronda została przykryta nową – określono je jako rondo Praw Kobiet.

Nie brakowało osób zachwyconych takim happeningiem. „Piękne” – napisała na Twitterze Joanna Scheuring-Wielgus.

Źr.: Twitter/tvp.info, Twitter/J. Scheuring-Wielgus