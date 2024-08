Do tragicznego wypadku doszło w Czarnej Górze na Podkarpaciu. Niedaleko stacji benzynowej zginął 22-latek.

We wtorek 27 sierpnia około godz. 18:00, w Czarnej Górnej, na drodze wojewódzkiej nr 896, doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Policja ma już wstępne ustalenia, jak mogło dojść do tragedii.

Wiele wskazuje na to, że kierujący motorem najprawdopodobniej próbował uniknąć zderzenia z innym pojazdem. Stracił panowanie nad maszyną, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do tragedii.

Motocyklista zderzył się bowiem z inną osobą jadącą na motorze. Niestety, 22-letni mężczyzna zamieszkały w powiecie puławskim zmarł pomimo udzielonej mu pomocy medycznej przez ratowników.

– Policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Lesku przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku – podaje policja z Podkarpacia.

