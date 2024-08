Zbigniew Ziobro nadal walczy z ciężką chorobą, która zmusiła go do wycofania się z życia publicznego. Poseł Michał Woś ujawnił nowe informacje o aktualnym stanie zdrowia szefa Suwerennej Polski.

Jakiś czas temu Ziobro przeszedł ciężką operację raka. Wciąż walczy, aby wrócić do zdrowia, ale pozostaje wiele niewiadomych. Michał Woś przekazał nowe informacje o szefie swojej partii. „Dochodzi do siebie po operacji. Najważniejszy będzie nowy PET, czyli badanie, czy przerzuty poszły dalej, czy nie” – powiedział w RMF FM.

„Publicznie była mowa o tym, że po wycięciu wnętrzności z żołądka został zrobiony nowy przełyk, co wiadomo, że maksymalnie obniża komfort życia, ale były też przerzuty na węzły chłonne i to jest najbardziej niepokojące dla wszystkich” – powiedział Woś.

W rozmowie pojawił się temat potencjalnego połączenia PiS-u i Suwerennej Polski w jedną formację. „Jeżeli byłoby jakiekolwiek łączenie, jeżeli doszłoby do tego, no to oczywiście naszym liderem nieustannie, niezależnie od swojego stanu zdrowia, jest Zbigniew Ziobro” – powiedział Woś.

Co na to lider Suwerennej Polski? „Zbigniew Ziobro jest skupiony na swoim zdrowiu. Widzi, obserwuje, natomiast jakie jest jego zdanie, to mogę powiedzieć, że nie precyzuje go i zarząd prowadzi te sprawy” – wyjaśnił poseł.

Przeczytaj również:

Źr. se.pl; RMF FM