Zbigniew Ziobro opublikował ostry wpis w obronie Marcina Romanowskiego, którego oskarża się o nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości nie szczędził mocnych słów, gdy zobaczył nowy spot PO.

Na profilu Platformy Obywatelskiej opublikowano spot, w którym przedstawiono fragment rozmowy Romanowskiego o sposobie wydawania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem autorów spotu, Romanowski sam ma się obciążać taką wypowiedzią.

Romanowski i jego SZCZEROŚĆ. Tak PiS wydawał pieniądze Polaków! pic.twitter.com/UFaOSS5mKi — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) August 26, 2024

Tymczasem w obronie Romanowskiego bardzo zdecydowanie stanął Zbigniew Ziobro, który uderzył w PO. „Osły z Platformy atakują Marcina Romanowskiego za jego wypowiedź w programie red. Kłeczka. Tymczasem przepisy o tym, że to dysponent Funduszu Sprawiedliwości, a nie komisja, ostatecznie decyduje o dotacji, a więc przyznaniu pieniędzy w konkursie, wymyśliła PO już w 2014 r. I to się nie zmieniło do dzisiaj” – przypomniał były minister.

„Czy osiołki z PO tego nie wiedzą? Czy nie wiedzą również, że w 2021 r. taki stan prawny podkreśliła także NIK? Że „finalna decyzja o udzieleniu dofinansowania organizacjom pozarządowym każdorazowo należała do dysponenta (tj. Ministra Sprawiedliwości), któremu w rozporządzeniu w sprawie Funduszu przyznano uprawnienia do dyskrecjonalnego i nietransparentnego zmieniania wyników otwartych konkursów ofert”. To cytat z raportu NIK, w którym można też przeczytać, że przepisy te nawet nie zobowiązywały ministra, by uzasadnił dlaczego dokonał „modyfikacji wyników konkursów”. Czyli dlaczego zmienił propozycję komisji konkursowej” – pisze dalej Ziobro.

„I właśnie na podstawie stworzonych pod okiem Tuska i Budki rozwiązań prawnych, jako dysponent, upoważniłem na piśmie min. Romanowskiego, aby mógł podejmować finalne decyzje. Osły nie podziękują za tę lekcję, ale może się wreszcie nauczą prawa regulującego działalność Funduszu i przestaną pisać bzdury.” – podsumował Ziobro.

Osły z Platformy atakują @MarcinRoma19996 za jego wypowiedź w programie red. Kłeczka. Tymczasem przepisy o tym, że to dysponent Funduszu Sprawiedliwości, a nie komisja, ostatecznie decyduje o dotacji, a więc przyznaniu pieniędzy w konkursie, wymyśliła @Platforma_org już w 2014 r.… pic.twitter.com/hW44lukzCK — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) August 26, 2024

Przeczytaj również:

Źr. Radio ZET; X