Pojazd MPO służący do mycia ulic w razie potrzeby znajduje również inne zastosowanie. Gdy kierowca takiego pojazdu na jednej z ulic Krakowa dostrzegł płonący samochód, nie zawahał się ani chwili. Wykorzystał swój sprzęt do gaszenia ognia, co na nagraniu zarejestrował przypadkowy przechodzień.

O sprawie poinformowano na facebookowym profilu MPO Kraków. „Zdarzenie nagrał przypadkowy rowerzysta, pan Piotr” – czytamy w serwisie społecznościowym. Pojazd MPO polewał wodą płonący samochód, jeszcze zanim na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej.

„Sytuacja miała miejsce w poniedziałek 10 maja. Samochód osobowy wjeżdżający na rondo Mogilskie od strony ulicy Mogilskiej zaczął się palić” – mówi Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO w Krakowie, w rozmowie z „Gazetą Krakowską”. „Nasz wieloletni i jeden z bardziej zasłużonych pracowników natychmiast podjął działanie i wykorzystał zapasy wody do gaszenia pojazdu” – dodał.

Internauci nie szczędzą pochwał dla kierowcy polewaczki. „Nasz pracownik z pewnością zostanie odpowiednio nagrodzony” – zapewnił rzecznik MPO w Krakowie. Zwrócił uwagę, że to nie pierwsza sytuacja, gdy pracownicy MPO pomagają mieszkańcom Krakowa.

